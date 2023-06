Medi Ambient edita un catàleg de plantes autòctones que consumeixen menys aigua

El Servei de gestió forestal de la Conselleria de Medi Ambient i Territori i l'IBANAT ha editat un catàleg on recullen 112 espècies autòctones que es produeixen al Centre Forestal de les Illes Balears (CEFOR-Menut).

L'objectiu de la iniciativa és incentivar entre la ciutadania l'ús d'aquestes plantes en jardineria mediterrània, paisatgisme o restauració, ja que consumeixen menys aigua, estan adaptades al clima mediterrani i substitueixen les espècies invasores, que s'han anat estenent durant els darrers anys a l'entorn natural de l'arxipèlag.

Aquest catàleg recull la llista d'espècies amb el nom científic i el popular, la distribució per illes, l'hàbitat forestal on poden viure, la mida que pot arribar a tenir cada espècie, l'època i color de la floració, així com de la fructificació. També s'hi indiquen les necessitats hídriques de cada planta, la insolació necessària, la resistència a condicions salines o si atrauen pol·linitzadors o ocells, entre d'altres

El conseller Miquel Mir ha destacat la importància de comptar amb un catàleg com aquest, ja que, per una banda, «es divulga la tasca ingent que fa el CEFOR per conservar les plantes autòctones de les nostres illes» i, per l'altra «facilita eines a la ciutadania i al sector de la jardineria per ser actors de canvi en un context d'emergència climàtica, on és més necessari que mai cuidar de la nostra biodiversitat i paisatge».

El Catàleg es pot consultar al lloc web de la Xarxa Forestal, i també es pot aconseguir en format físic al Centre forestal de Menut.