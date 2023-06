Denuncien una immobiliària de Palma per cobrar a qui cerca pis

L'organització de consumidors Facua ha denunciat 33 agències immobiliàries, una de les quals a Palma, per vulnerar el precepte de la nova Llei pel Dret a l'Habitatge que estableix que no poden cobrar pels seus serveis als usuaris que lloguin un pis a través d'elles, sinó que ho han de fer als propietaris.

L'associació assegura que ha rebut des de finals de maig nombroses peticions de consumidors per a conèixer els seus drets davant aquesta pràctica irregular i per a sol·licitar que denunciï les agències que l'estan cometent.

«Facua està fent un rastreig del mercat immobiliari a diferents ciutats per a investigar, detectar i denunciar aquelles immobiliàries que estiguin incomplint la nova normativa, per la qual cosa anunciarà noves denúncies ben aviat», ha subratllat l'organització en un comunicat.

Per ara, fins a 33 agències han estat denunciades per aquesta irregularitat, totes situades a Madrid, Barcelona, Sevilla, València o Palma.

L'entrada en vigor, el 26 de maig passat, de la nova Llei pel Dret a l'Habitatge, ha realitzat una modificació de l'article 20 de la Llei d'Arrendaments Urbans de 1994 perquè les despeses de gestió immobiliària i les de formalització del contracte siguin a càrrec de l'arrendador.

«Amb aquesta modificació de la normativa, es posa fi a una pràctica amb què les immobiliàries no només cobren l'arrendador per publicitar i ensenyar el seu habitatge, sinó també l'inquilí. Amb la nova redacció de la llei, no hi ha cap altra interpretació possible que no es pot aplicar cap càrrec a l'arrendatari pel sol fet d'haver-li ensenyat el pis que acabi llogant», conclou.