La polèmica per les ensaïmades a l'avió acaba amb una reunió de Negueruela amb Ryanair

El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball en funcions, Iago Negueruela, ha assegurat que Ryanair no cobrarà per dur ensaïmades a l'avió i, a més, ha assegurat que «mai no s'ha cobrat» per aquest servei.

Així s'ha explicat el conseller en una compareixença aquest dilluns, després de reunir-se amb responsables de Ryanair i de l'Associació de Forners i Pastissers de les Illes Balears per a aclarir si es poden transportar o no ensaïmades amb la tarifa més econòmica de l'aerolínia 'low cost'.

Negueruela ha elogiat «la predisposició de Ryanair, una companyia que transporta anualment a Balears a milers de persones, a col·laborar amb l'Executiu i que després d'aquesta reunió s'hagi pogut aclarir la situació, sense perjudici per als usuaris».

La polèmica que ha acabat amb una reunió entre Negueruela i Ryanair

El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball ha informat que des de Ryanair han traslladat que les seves condicions de transport «no han canviat» i que «mai no s'ha cobrat per portar ensaïmades». Així, en relació amb la polèmica, l'aerolínia ha assegurat que el que va passar va ser que els passatgers «no havien contractat la tarifa per a poder portar una maleta de mà i que se'ls va cobrar per aquesta, i no per les ensaïmades que portaven».

Ryanair assegura que es podran pujar una o dues ensaïmades sense cost addicional encara que es tengui contractada la tarifa més econòmica, que permet pujar a l'avió només una motxilla o bossa que càpiga sota el seient de l'avió.

El gerent de l'Associació de Forners i Pastissers de les Illes Balears, Pep Magraner, ha expressat que estan «satisfets» per haver aclarit la situació i poder transmetre una informació «clara i concisa» sobre el transport d'ensaïmades.