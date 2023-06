150 empreses i entitats demanen un compromís polític per a conservar i recuperar la mar balear

Un total de 150 empreses i entitats ja s’han adherit al Pacte Blau Balear, una iniciativa impulsada per la Fundació Marilles que demana als partits polítics que assumeixin cinc compromisos amb la mar i la costa balear en els seus programes de govern i d’acció parlamentària:

1. Crear una xarxa de santuaris marins que cobrirà un 10% de la mar Balear.

2. Posar en marxa plans de conservació i recuperació d’hàbitats i especies vulnerables.

3. Garantir una pesca sostenible i acabar amb el furtivisme i el comerç fraudulent.

4. Millorar la qualitat de les nostres aigües litorals.

5. Invertir un mínim d’un 1% dels pressuposts públics en conservació marina.

Aquest divendres s’ha fet públic el primer llistat d’adhesions. Camper, Melià, Trasmapi, Caixabank, Iberostar, GrupRiu, Associació de Constructors de les Balears, PortPortals, Marina Ibiza, Fundació Sa Nostra, PIMEM, Federació Hotelera de Mallorca, WWF i els GOB de totes les illes junt amb d’altres empreses i entitats ambientals i socials són una mostra de l’ampli suport que estan rebent les cinc propostes del Pacte Blau Balear.

El director de Marilles, Aniol Esteban, ha assegurat que «la diversitat d’actors que han donat suport al Pacte Blau Balear envia un missatge molt clar als futurs governs de les nostres illes: volem més acció per protegir la mar i la costa balear i volem un ferm compromís amb mesures concretes» i ha afegit: «La conservació marina és una responsabilitat de tots que no entén de partidisme. Una mar i una costa en excel·lent estat de conservació és la millor assegurança que podem comprar per fer front als impactes del canvi climàtic, garantir la prosperitat econòmica de les nostres illes i el benestar de la seva ciutadania. És a dir, per al futur de les Illes Balears».

El Pacte Blau Balear es va presentar el passat mes de març al Parlament en un acte al qual varen ser convidats tots els partits polítics amb representació parlamentària. Des de llavors, la iniciativa ha rebut un número creixent d’adhesions des de tots els àmbits de la societat balear que continua incrementant cada dia.

Un pacte per a unir a tots els sectors

La mar Balear és font de beneficis, gaudi, lleure i benestar. Però aquest capital natural marí està sota una forta pressió i cal actuar per a protegir-lo. El futur d’indústries tan importants per a les Balears com el turisme, la nàutica, la pesca i els llocs de treball que depenen d’elles està estretament lligat a una mar i una costa en excel·lent estat de conservació.

«El turisme, la nàutica i la pesca, tant la professional com la recreativa, poden jugar un paper clau per millorar l’estat de conservació de la mar i la costa balear. Tothom està d’acord en que l'experiència a la mar, sigui per navegants, turistes, pescadors o la ciutadania balear és mes satisfactòria en una mar plena de vida. El Pacte Blau Balear és per a tots ells. Ja comptam amb el suport de molts representants d’aquests sectors i esperem sumar noves i importants adhesions en els propers dies», han explicat.

Compromisos necessaris i realistes

Ens trobam a punt de començar una nova legislatura, s’obre un període d’iniciar nous projectes, moment oportú per a posar la mar al centre de l’agenda política. «No podem només utilitzar la mar per gaudir i extreure, ens hem de posicionar i cuidar-la. El Pacte Blau proposa compromisos realistes, necessaris, assumibles i amb base legal emparats en acords previs regionals, estatals i internacionals. De fet, en moltes ocasions tan sols es tracta d’aplicar la llei i dotar-la de recursos. És molt esperançador veure que tantes empreses i sectors que durant anys havien expressat la seva preocupació per la conservació marina però no havien gosat dir res en públic ara facin visible el seu suport unint veus en un clam comú que demana a futurs governs i oposició que protegeixin un dels nostres majors tresors», explica Aniol Esteban.