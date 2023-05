El Consell de Menorca vol fer pagar a l'empresa d'ITV les multes imposades als conductors per retards en les inspeccions

El Consell Insular de Menorca ha anunciat aquest dilluns voluntat d'emprendre mesures contra Certio, empresa responsable de la Inspecció Tècnica de Vehicles, per retards injustificats. Entre les mesures, estudien la possibilitat de fer pagar les multes que un ciutadà pot rebre per no haver passat la ITV si ja havia demanat cita i no l'ha pogut realitzar a causa del retard de l'empresa.

La consellera insular de Mobilitat, Montse Morlà, s'ha mostrat partidària de rescindir la concessió donat el mal servei de l'empresa concessionària. «Si no es fa és per responsabilitat, ja que es podria deixar la societat menorquina sense aquest servei imprescindible per a la circulació segura dels vehicles de motor», ha manifestat.

Així mateix, des del Consell de Menorca han apuntat que exerciran les accions coercitives previstes en la normativa contractual per a obligar a l'empresa Certio a solucionar el retard en les cites per a la realització de la ITV i donar un servei «mínimament acceptable». «Des del Consell Insular hem intentat la mediació en tot moment, però l'actitud de l'empresa no ajuda», per .

Morlà ha afirmat que els responsables de l'empresa no s'hagin presentat a l'acte de conciliació del Tribunal d'Arbitratge i Mediació de Balears que havia de celebrar-se aquest dilluns i ha assegurat que el Consell actuarà «amb rigor» per a garantir el servei i els drets dels ciutadans. «L'empresa ha perdut una gran oportunitat per a resoldre el conflicte que l'enfronta amb els treballadors», ha recalcat la consellera, qui ha criticat l'actitud de bloqueig de Certio en les negociacions amb els representants del personal.