El Govern destinarà 237.000 € a entitats privades que desenvolupen serveis i programes d’acollida per a refugiats d'Ucraïna

El Consell de Govern ha autoritzat la Conselleria d’Afers Socials i Esports a una convocatòria d’ajuts de 237.000 € per a entitats privades sense ànim de lucre que desenvolupen serveis i programes d’acollida residencial de refugiats procedents del conflicte d’Ucraïna per als anys 2023 i 2024.

L’objecte d’aquesta convocatòria és l’establiment de subvencions destinades a entitats privades sense ànim de lucre per a finançar les despeses derivades del funcionament d’equipaments residencials col·lectius destinats a l’acollida de persones beneficiàries de protecció internacional procedents del conflicte d’Ucraïna.

Les despeses subvencionables per les entitats són les derivades del lloguer d’edificis o habitatges destinats exclusivament a l’acollida residencial temporal; les derivades del subministrament dels recursos llogats; les corrents necessàries per a dur a terme els serveis o les activitats; les derivades de la incorporació de personal voluntari; les derivades d’assessoria o consultoria externa de caràcter jurídic, fiscal, laboral, comptable o informàtic, i les despeses del personal contractat per l’entitat, entre altres justificables.

El període subvencionable és de maig de 2023 a desembre de 2024.