Carles Puigdemont dona el seu suport a Jordi Puig i denuncia el maltractament i discriminació que pateix per parlar en català

El suport no atura de créixer. Carles Puigdemont, expresident de la Generalitat catalana a l'exili, ha mostrat el seu suport a Jordi Puig i ha denunciat públicament «el maltractament i discriminació» que pateix el pacient a l'Hospital Sant Joan de Déu de Palma per reivindicar el seu dret a parlar en català.

Puigdemont, en una llarga piulada a Twitter, ha assegurat «són uns fets gravíssims que en qualsevol estat democràtic requeririen la intervenció de les autoritats. Però la desprotecció dels catalanoparlants per part de l'Estat és evident».

En aquest sentit, Puigdemont ha assegurat que «l'Agència Europea de Drets Fonamentals sempre es renta les mans quan un Estat comet abusos (no emparar una persona en la situació d'en Jordi és una violació dels seus drets), però no per això deixarem de denunciar-li totes les vulneracions de la Carta de Drets Fonamentals que passen a Espanya».

«Perquè desprotegir persones que pertanyen a un col·lectiu objectivament identificable és anar contra la Carta de Drets de la UE. No és suficient de dir que "és un afer intern". És un document d'obligat compliment per part de tots els Estats, i si un Estat no fa res, l'Agència no se'n pot rentar les mans», ha sentenciat Puigdemont.