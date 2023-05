La Plataforma per la Llengua fa una acció de protesta davant l'Hospital Sant Joan de Déu per denunciar el maltractament contra Jordi Puig

Lluita i solidaritat. La Plataforma per la Llengua ha fet aquest divendres a vespre una acció de protesta davant l'Hospital Sant Joan de Déu de Palma per denunciar la desatenció i maltractaments que pateix un pacient dependent només per expressar-se en català.

Tal com ha publicat aquests dies dBalears, Jordi Puig fa uns mesos que es troba en aquest centre sanitari i les desatencions per part del personal sanitari són constants a causa de la seva negativa a canviar de llengua i deixar d'expressar-se en la llengua pròpia de les Illes Balears.

Davant la transcendència que ha tingut el cas, Política Lingüística ha assegurat que l'investigarà i entitats com l'Obra Cultural Balear (OCB) han volgut mostrar el seu suport a Puig. És en aquest sentit que s'emmarca la protesta de la Plataforma per la Llengua que ha qualificat els fets com «intolerables».