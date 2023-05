El Claustre de la UIB tria el doctor Antoni Amengual Colom com a nou Síndic de Greuges

El Claustre de la Universitat de les Illes Balears (UIB) ha triat el doctor Antoni Amengual Colom com a Síndic de Greuges. Substitueix en el càrrec la doctora Maria Antònia Manassero Mas.

La Sindicatura de Greuges és l’òrgan encarregat de defensar i protegir els drets i els interessos legítims de tots els membres de la comunitat universitària: alumnes, professors i personal d’administració i serveis.

El Síndic de Greuges és triat pel Claustre d'entre els membres de la comunitat universitària, per majoria absoluta, a proposta del Consell de Govern. El seu mandat és de cinc anys i no pot ser reelegit.

Antoni Amengual Colom

El doctor Antoni Amengual Colom és professor titular de l’àrea de coneixement de Física Aplicada del Departament de Física de la Universitat de les Illes Balears des de 1993.

Va ser vicedegà de la Facultat de Ciències i cap d’estudis de Física entre el 2000 i el 2012. Després, degà de la Facultat de Ciències des de gener de 2012 fins a febrer de 2019. Ha coordinat la prova de Física de la Prova d’Accés a la Universitat i la Prova de Batxillerat d’Accés a la Universitat des de l’any 2008. Des de 2001 és el coordinador de Física de la prova d’accés per a més grans de 25 anys a la UIB.

El doctor Amengual és membre del grup de recerca en Física de Materials. Ha participat en projectes de recerca relacionats amb materials amb memòria de forma, instrumentació d’anàlisi tèrmica, modelització numèrica d’evolució de patrons i divulgació dels resultats sobre efectes del canvi climàtic. Ha obtingut una patent d’invenció de la qual la UIB va ser titular. És autor de 19 articles en revistes científiques com a autor únic i de 25 articles com a coautor. És autor de 8 llibres i coeditor de 3. Ha publicat dos CD, cinc cursos per a web i guies de Física per a l’accés a la Universitat.