Ara Eivissa denuncia «el greu perill» de les obres de la carretera de Sant Josep

Ara Eivissa ha denunciat aquest dissabte que les obres de la carretera de Sant Josep, en molts de trams, no tenen «unes mínimes mesures de seguretat», el què suposa segons la formació «un gravíssim perill, especialment per als conductors de motos i bicicletes». Les obres són responsabilitat del Consell d'Eivissa.

Segons ha assegurat Ara Eivissa, «és evident que totes les obres generen molèsties i situacions puntuals de risc, però és obligació de les empreses que les realitzen, i de les institucions que en són responsables, vigilar que aquestes situacions es donin durant el menor temps possible». «Els usuaris de la carretera de Sant Josep s'estan trobant que no s'estan prenent unes mesures mínimes de seguretat i que aquesta situació s'allarga durant setmanes i fins i tot mesos», ha dit la formació.

Un exemple «extrem» el trobaríem, segons la formació, en la imatge que acompanya aquest article: l'extrem d'una barana de protecció, situada gairebé enfront de la benzinera de l'arribada a Sant Josep, a l'altra banda de la carretera. «A la imatge es pot veure un cantell metàl·lic afilat situat just a la vora de la carretera i que suposa un autèntic perill molt greu en cas que es produís un accident en aquest punt. Volem pensar que es tracta d'un acabament provisional, però porta així moltes setmanes. I aquesta situació, especialment en els acabaments de les baranes de protecció, es repeteix al llarg de tota la via», ha explicat la formació.

Des d'Ara Eivissa han assegurat que ja varen denunciar aquesta situació en el passat ple municipal de Sant Josep, on varen demanar a l'equip de govern que es dirigís al Consell perquè es «prenguessin les mesures oportunes». «Des d'aleshores sembla que ha millorat lleugerament algun aspecte com la senyalització de les obres, que també continua essent prou deficient, però aquests aspectes, que per nosaltres són els més greus, continuen exactament igual», han dit.

És per això que Ara Eivissa vol fer aquesta denúncia pública i esperen que el Consell d'Eivissa «prengui d'una vegada les mesures oportunes per obligar l'empresa adjudicatària a complir amb un mínim de mesures de seguretat en les obres de la carretera de Sant Josep».