El PSIB promet garantir a les persones majors l'atenció presencial davant l'administració pública

La candidata del PSIB a la presidència del Govern, Francina Armengol, ha promès diverses mesures en garantia del benestar de la gent gran de les Illes Balears. Armengol ha assenyalat que «el compromís del Partit Socialista amb les persones majors és clau perquè el nostre partit sempre defensarà totes les persones, sigui quina sigui la seva etapa vital».

En aquest sentit, ha afegit Armengol que «des del primer dia ens hem compromès amb ella i, per exemple, hem obert els centres de salut pels horabaixes, i hem llevat el copagament tant de les targetes sanitàries com dels medicaments». Com a mesura estrella, ha anunciat que la pròxima legislatura «garantirà per llei l’atenció presencial de les persones majors tant a l’administració pública com a l’àmbit privat per combatre la bretxa digital».

De la mateixa manera, també ha anunciat la creació d’una «pensió balear» per compensar aquelles pensions que no arribin al llindar del salari mínim interprofessional, «pensant especialment en les dones». «Totes les persones, hagin cotitzat més o menys anys, necessiten que els garantim unes bones condicions de vida i per poder envellir de manera digna».