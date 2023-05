Menys d'un terç de les empreses que hi estan obligades compten amb plans d'igualtat

Un total de 181 empreses de les Balears han presentat plans d'igualtat d'acord amb la normativa, la qual cosa representa únicament un 30% de les gairebé 600 empreses de les Illes Balears obligades a fer-ho. Ho ha comunicat la directora general de Treball i Salut Laboral, Virginia Abraham, a preguntes de la premsa, durant un acte celebrat aquest divendres en la seu d'UGT per a presentar les oficines d'igualtat de què els sindicats majoritaris disposaran per a formar afiliats.

No obstant això, Abraham ha ressaltat que, fa un any, tan sols 34 d'aquests plans complien amb els requisits reglamentàriament imposats, per la qual cosa «s'ha multiplicat per sis el nombre de plans». Alhora, ha recordat que el nombre d'expedients registrats en el seu departament són 274, però «qualcuns estan en tràmit o altres s'han denegat perquè no compleixen amb la normativa i s'han hagut d'esmenar deficiències».

«A aquest augment del registre de plans d'igualtat ha ajudat el treball conjunt i individualitzat de sindicats, patronal i Govern, per a establir un full de ruta en l'àmbit laboral», ha assenyalat Abraham. Ha afegit que, per exemple, hi ha empreses en les quals el seu pla d'igualtat no compleix amb la norma però «almenys comencen a treballar en la cultura de la igualtat, que és una cosa positiva».