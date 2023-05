Armengol presenta el programa electoral del PSIB a Menorca, que promet «més qualitat de vida»

La Secretària General del PSIB-PSOE, presidenta del Govern i candidata a la reelecció, Francina Armengol, ha presentat avui a Menorca el programa electoral del partit que lidera. El programa està enfocat principalment a «garantir més qualitat de vida i més drets per als ciutadans i ciutadanes de les Illes Balears».

«A les Illes Balears som líders en creixement econòmic i hem de seguir creixent i repartint bé la riquesa per poder garantir més drets a les persones, perquè hem de viure bé i hem de tenir temps per viure bé», ha remarcat la socialista. A més, ha afegit que el projecte socialista per a la pròxima legislatura se centrarà en «seguir construint junts per continuar fent possibles unes illes més justes, més igualitàries, més feministes i més sostenibles».

Armengol també ha defensat el model de l’esquerra, que a la pràctica significa «destinar els recursos públics a fer polítiques públiques que millorin la vida de la gent». «Apostarem per la qualitat de vida de la gent d’aquesta terra, perquè volem que la gent visqui millor en tots els sentits».

Per la seva banda, la Secretària General del PSOE Menorca, presidenta del Consell de Menorca i candidata a la reelecció, Susana Mora, ha explicat que el projecte socialista s’emmarca «en un moment il·lusionant i apassionant, ple de reptes, però també de grans oportunitats». I ha afegit que aquests reptes i oportunitats «han de ser gestionats per un partit que ha demostrat tenir lideratge i que fa la feina des del rigor, la solvència i la capacitat d’il·lusionar».

Finalment, el cap de llista al Parlament per Menorca, Marc Pons, ha elogiat la figura de la candidata a la presidència del Govern, Francina Armengol, a qui ha agraït la seva implicació amb l’illa de Menorca i la seva capacitat per construir «projectes on ens puguem implicar tots».