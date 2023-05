Docents reunits a Sineu veuen «urgent» l'aprovació dels estatuts del Col·legi Professional

La Comissió 10 anys de l'Assemblea de Docents s'ha reunit aquest dissabte a Sineu deu anys després de la vaga indefinida en un acte en què han participat en una taula rodona representants de Feminisme a l'Escola, Xarxa contra la Segregació Escolar a Palma, Associació Professional de Docents d'Eivissa i Signants del Manifest sobre l'Adoctrinament a les Aules.

A continuació, hi ha hagut una xerrada i debat sobre el rumb del sistema educatiu illenc, en especial en referència a la implantació de la LOMLOE i la «greu situació de l'ús social del català».

Finalment, s'ha abordat l'assumpte de la creació del Col·legi Professionals de Docents de les Illes Balears. Tot i que la seva aprovació va tenir lloc al Parlament el mes de gener de 2019 i els primers estatuts es van presentar el mes de juny del mateix any, ara com ara i després de diverses modificacions d'aquests estatuts, encara no han estat aprovats pel Govern.

És per això que els assistents han decidit «emprendre una sèrie d'accions» perquè l'Administració publiqui els estatuts al BOIB i permeti així que el Col·legi «sigui una realitat abans que acabi aquesta legislatura».