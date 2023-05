L'ambient festiu de l'Acampallegua també omple les xarxes

Més de 5.000 persones han passat aquest cap de setmana per Sa Pobla per a participar en una històrica Acampallengua. L'ambient festiu i de reivindicació ha estat la tònica dominant d'unes jornades plenes d'activitats i amb un denominador comú: la llengua catalana.

El bon ambient de les activitats i, sobretot, del concert també s'ha estès per les xarxes socials. A Twitter, desenes d'usuaris han deixat els seus comentaris de suport a aquesta iniciativa de Joves de Mallorca per la Llengua. Mostres d'agraïment, missatges de compromís, imatges de les activitats i vídeos del concert han envaït la xarxa aquest dissabte i diumenge.

D'entre les piulades, podem destacar un vídeo d'Antònia Font en el qual donen les gràcies als assistents al concert. A més, una piulada que a dBalears ens ha fet especial il·lusió ha estat la de Lluís Gené. L'usuari ha compartit la imatge d'una portada de Diari de Balears en paper que es feia ressò d'una de les primeres edicions de l'Acampallengua i en la qual se'l podia veure a ell quan encara era un nin.

En síntesi, dos dies de cultura, festa i compromís amb la llengua que ben segur que quedaran gravats en la memòria de molts joves. Aquí teniu un breu recull de les nombroses piulades a Twitter:

