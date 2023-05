[MANIFEST] Joves de Mallorca per la Llengua: «El català és l'eix vertebrador de la nostra terra»

Sa Pobla acull aquest cap de setmana el retorn de l'Acampallengua onze anys després de la seva darrera edició. Un cap de setmana ple d'il·lusió i compromís que s'han materialitzat en nombrosos actes i una participació massiva.

Aquest dissabte vespre, durant el concert, Pau Emili Muñoz de Joves de Mallorca per la Llengua ha llegit el manifest de l'Acampallengua 2023 en el qual ha volgut defensar que «parlar la nostra llengua és un dret, però defensar-la és un deure» i ha instat els assistents a no fer cap passa enrere en l'exercici dels seus drets. «Vos encoratgem a avançar, avançar, avançar», ha assegurat, alhora que ha recalcat que «el català és l'eix vertebrador de la nostra terra».

A continuació dBalears reprodueix íntegrament el manifest de l'Acampallengua 2023:

«Quan la flama del Correllengua va tornar a cremar després de 9 anys fent quasi 200 kilòmetres, passant per 25 pobles i per les mans de més de 7 mil mallorquins i mallorquines, ja ho vàrem dir: parlar la nostra llengua és un dret, però defensar-la és un deure.

Els Joves volem transmetre una idea molt clara, no només esteim farts de fer passes enrere, d'haver-nos de defensar, d'haver de passar hores de reunions pensant, 'com responem això?', 'com ho feim perquè això no passi', esteim farts de no fer passes endavant, a partir d'ara no només vos encoratjam a tots a no cedir ni un pam més, vos encaoratjam a avançar, avançar, avançar.

Sabem que hi ha gent dins les institucions i fora d'elles que hi fan feina, però també sabem que hi ha gent que no ho trobem necessari i que no els interessa. A aquesta gent us volem dir que ens trobareu als Joves de cara ara amb més força que mai, perquè el català és l'eix vertebrador de la nostra terra, i és igual on hagis nascut, quins llinatge tenguis, el color de la teva pell i les teves creences, si algú parla mallorquí, si algú s'esforça per aprendre nostra llengua, l'hem d'ajudar i encoratjar perquè l'estimi i la vulgui defensar perquè qualsevol persona que estigui disposada a defensar la nostra cultura, és un més mallorquí o una mallorquina més.

Gràcies a tots voltros aquest Acampallengua ha estat un dels millors de la història! Hem pogut comptar amb l'experiència acumulada de tots els Joves que ens han precedit des de fa 29 anys, amb la gran ajuda de l'Ajuntament de Sa Pobla, el Govern, el Consell i dels més 130 Joves per la Llengua voluntaris, alguns de venguts d'altres illes, del Principat i del País Valencià.

Ara no mos aturaran, perquè tot i que faci 300 anys que ens volen fer bocins la història encara ens convida siau qui sou mallorquins, visca la llengua i visca la terra!!!»