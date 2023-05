El jovent de Mallorca reivindica el dret a poder viure en català

L'Acampallengua 2023 ha començat aquest dissabte a Sa Pobla amb molta il·lusió i empenta. A hores d'ara milers de joves ja s'han desplaçat al municipi i han començat a gaudir del bon ambient i de les activitats programades. De bon dematí, els primers participants ja han plantat les seves tendes de campanya a la zona d'acampada.

A les 11.00 hores s'han encetat els primers tallers. A diferents places i espais de Sa Pobla, els assistents han pogut gaudir d'una àmplia oferta d'activitats: tornejos esportius, tallers de fona, d'art, de defensa, de castellers o de truc, entre d'altres. Paral·lelament, el Centre Cultural de la Congregació, també s'han duit a terme diverses xerrades sobre ecologia, sociolingüística i sexualitat.

A les 12.00 hores s'ha donat el sus oficialment a l'Acampallengua, amb un acte polític al qual han assistit autoritats de l'àmbit autonòmic, insular i local. L'acte s'ha fet al museu de Can Planes, on, durant tot el cap de setmana, hi haurà una exposició del marxandatge de Joves de Mallorca per la Llengua des dels seus inicis fins avui.

El portaveu de Joves de Mallorca per la Llengua, Pau Emili Muñoz, ha agraït la presència de tots els assistents i voluntaris, així com el suport de les institucions i entitats privades que hi ha col·laborat. També ha reivindicat viure plenament en català, apuntant que «el català és un dret», però que defensar-lo «és un deure».

El conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura, Miquel Company, agraeix la tasca de l'entitat i apunta al repte i la responsabilitat que tenen totes les generacions envers la llengua catalana: «Avui els joves ens marquen el camí a seguir i, des de les institucions, no els podem defraudar». Per això, ha assenyalat que les institucions hi són per donar tot el suport moral i econòmic perquè iniciatives com l'Acampallengua es duguin a terme.

Jaume Alzamora, conseller de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local del Consell de Mallorca, ha agraït la iniciativa i la militància per la llengua catalana de Joves de Mallorca per la Llengua i ha esperonat l'entitat a seguir amb la lluita i a segur exigint a les institucions que no es faci cap reculada amb la llengua catalana.

Antoni Simó Tomàs, primer tinent de batle i regidor de cultura de Sa Pobla, ha tancat l'acte, reivindicant la força del català dins el municipi i donant la benvinguda a tots els assistents. Pel municipi, aquest cap de setmana, hi passaran més de 5.000 persones que gaudiran d'una oferta cultural àmplia i variada. Tot un compromís de país.