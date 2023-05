Debat sobre els límits de l'humor a la final de la Lliga de Debat Sènior de la UOM

L’humor té límits? Els dos equips finalistes de la Lliga de Debat Sènior de la Universitat Oberta per a Majors (UOM) de la Universitat de Illes Balears, Debatraires i Som-Riure, utilitzaran tota la seva oratòria per a debatre sobre els límits de l’humor i aconseguir una plaça a la final de la lliga de debat de la Xarxa Vives d’Universitats.

El debat dels dos equips de la UIB tendrà lloc dijous, 4 de maig, a les 18.30 hores, a la Sala de Plens del Parlament, amb l’assistència del rector de la UIB, doctor Jaume Carot; el president del Parlament, senyor Vicenç Thomàs; la vicerectora de Projecció Cultural i Universitat Oberta, senyora Magdalena Brotons; el senyor Diego Miquel Riera, director de la Fundació la Caixa; el senyor Antonio Sánchez, en representació de El Corte Inglés, i la senyora Carolina Abad, directora insular de Promoció Sociocultural del Consell de Mallorca.

La decisió de valorar els dots d’oratòria dels dos equips serà d’un jurat format pel senyor Marc Pérez-Ribas Guerrero, secretari segon de la Mesa del Parlament, i els doctors Antònia Paniza, catedràtica del Departament de Dret Privat, i Bartomeu Sales, professor del Departament de Filosofia i Treball Social de la UIB.

Competició dialèctica per a alumnes de la UOM

La Lliga de Debat Sènior de la UOM és una activitat dirigida a alumnes de la Universitat Oberta per a Majors de la UIB que consisteix en una competició dialèctica en la qual els participants milloren les destreses comunicatives i adquireixen habilitats tan importants per a la vida com són l’oratòria, el treball en equip, la creativitat, l’anàlisi, la planificació i la presa de decisions.

En aquesta segona edició s’han inscrit tres equips de quatre membres cada un: No ho saps tu be!, Som-Riures i Debatraires. Durant el mes de març s’han dut a terme debats a l’edifici Sa Riera de la UIB, al Museu del Calçat i de la Indústria d’Inca, al Centre Universitari de Manacor; tots, amb el debat del tema 'L’humor té límits'.

En aquesta final al Parlament competiran els equips Debatraires, constituït per Alberto Berna (capità), Maria Magdalena Bujosa, M. José Carrasco i Alfonso Quijano; i Som-Riures, format per Margarita Morey (capitana), Tomeu Juaneda, Inmaculada Mas i Carlos Puertas.

L'equip guanyador de la final balear assistirà a la final entre set universitats de la Xarxa Vives, que enguany tendrà lloc a la Universitat Miguel Hernández d’Elx dels dies 30 de maig al 2 de juny.

La Lliga de Debat Sènior és una competició dialèctica en la qual diversos equips d’estudiants de programes sènior de diferents universitats de la Xarxa Vives debaten sobre un tema polèmic i d’actualitat; en aquesta edició, sobre els límits de l’humor. La participació en la competició està oberta a alumnes dels programes sènior de les universitats membres de la Xarxa Vives.