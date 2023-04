De l'esquerra independentista al moviment llibertari: consultau aquí totes les manifestacions d'aquest 1r de maig

Lluita i reivindicació. Aquest dilluns se celebra arreu del món el 1r de maig, Dia Internacional del Treball. Com és habitual, els sindicats i la classe treballadora de les Illes Balears tornarà a sortir als carrers per fer sentir la seva veu i reivindicar unes condicions dignes.

Des de l'esquerra independentista fins al moviment llibertari han convocat manifestacions i actes de protesta a Palma. La majoria de les concentracions partiran de la plaça d'Espanya i, tot i la diferència de lemes, enguany tenen en comú una exigència bàsica: la millora dels salaris davant la greu pèrdua del poder adquisitiu provocada per la inflació.

Altres motius de reivindicació són la millora de les jornades laborals i l'accés a l'habitatge de les classes populars. Reivindicacions transversals que volen posar el focus en la cada vegada més precaritzada vida dels treballadors.

Així, les principals manifestacions que es viuran aquest 1r de maig a Palma són les següents:

Esquerra independentista

L'Esquerra Independentista de Mallorca (EIM) ha organitzat una protesta a les 11.30 hores a la plaça d'Espanya amb el lema 'Prenem el que és nostre!'. Entre els convocants s'hi troben Alerta Solidària, Arran, el SEPC, Endavant i la CUP.

Moviment llibertari

El moviment llibertari ha convocat una manifestació a les 11.30 hores a la plaça d'Espanya que recorrerà els principals carrers de Ciutat fins a l'Hort del Rei. La manifestació, amb el lema 'Siguem realistes. Demanem l'impossible!', ha estat convocada de manera unitària per la CGT i la CNT. A aquesta manifestació també s'hi ha afegit el Partit Comunista dels Treballadors d'Espanya (PCTE).

Manifestació unitària

Els sindicats CC.OO. i UGT han convocat una manifestació conjunta que sortirà de la plaça d'Espanya a les 11.30 hores i arribarà a la Porta Pintada. la protesta du per lema 'Apujar salaris, abaixar preus, repartir beneficis'. Després de la manifestació hi haurà el tradicional dinar sindical al Parc de la Mar que comptarà amb la presència d'Unides Podem i MÉS per Mallorca.

Concentració sindical

El Sindicat USO, per part seva, ha convocat la seva militància a les 12.00 hores a la plaça d'Espanya. Amb el lema 'Salaris per a viure' protestaran per reclamar la millora dels salaris i les condicions laborals.