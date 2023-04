L'aeroport d'Eivissa és el pitjor valorat pels usuaris de l'Estat espanyol, segons una enquesta realitzada per l'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU). En un comunicat, des de l'entitat han explicat que després de la pandèmia no tots els aeroports han recuperat la qualitat del servei, segons es desprèn d'una enquesta que recull l'experiència de 19.746 passatgers d'11 països a 68 aeroports.

En concret, els usuaris han penalitzat les dificultats de transport fins a l'aeroport, a més de l'espera de les maletes, que ronda els 19 minuts des del moment que el passatger arriba a la cinta de recollida fins que finalment les pot agafar.

Entre altres dades, els enquestats han afirmat que el d'el Caire és el que ha registrat pitjors valoracions en tenir les cues més llargues per al control de passaport i les terminals amb pitjor oferta de botigues i restauració.

Altres aeròdroms amb baixes qualificacions són Lisboa-Portela, amb esperes de 29 minuts per a recollir l'equipatge, i Hamburg, amb extenses cues als controls d'accés.

El rànquing dels cinc millors aeroports, segons els usuaris, l'encapçala Dubai, seguit de Zuric, Munic, Hèlsinki i Doha.

La resta dels aeroports de l'Estat espanyol obtenen bones valoracions en general, especialment el de Santander. Darrere seu, els d'Alacant, Fuerteventura, Lanzarote, Gran Canària i Barcelona-El Prat, encara que els usuaris han criticat el temps d'espera per al control de seguretat, així com les esperes per a l'equipatge amb 26 minuts de mitjana.

Altres aspectes millorables a la majoria dels aeròdroms de l'Estat són les dificultats per a trobar punts de recàrrega per als dispositius electrònics, així com la disponibilitat i el funcionament de la xarxa Wi-Fi.