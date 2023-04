El sindicat Alternativa reclama l'equiparació en la carrera professional dels docents: «Prou d'invents!»

Alternativa ha reclamat aquesta setmana l'equiparació en la carrera professional dels docents. El sindicat ha recordat que des del 2015 treballen per la implantació d'un complement de carrera professional al cos docent de les Balears que equipari la funció docent amb la resta cossos de treballadors públics d'altres conselleries o departaments. En aquest sentit, vàrem ser l'únic sindicat en proposar-la com un dels punts del nou Acord Marc.

La demanda d'Alternativa equivaldria a cobrar 150.000 euros, aproximadament, en les dècades de professió. El sindicat reclama així una carrera professional «equiparable econòmicament i en condicions mínimes a altres funcionaris no docents amb la mateixa categoria professional i requisits d'accés».

Segons Alternativa, amb tot allò que s'ha tractat fins ara a la mesa sectorial, «s'obri el camí, però encara queda molt lluny de la demanda que fem d'una carrera professional justa per als docents».

«No estem d'acord amb l'existència de dos tipus de carrera professional. Una per trams, tres de 6 anys cadascú i consolidable, i una altra per tipologia de centre, dos i no consolidable, amb un tercer tipus només per equips directius. Si es vol afavorir que els docents triïn diferents tipus de centres, i que als equips directius se'ls reconegui, s'ha de pensar en altres maneres deslligades de la carrera professional», ha assegurat Alternativa.

A més, segons el Sindicat educatiu, «s'ha de tenir en compte que l'inici del pagament serà en setembre de 2023 i les quantitats s'aniran actualitzant anualment fins a 2027. Cosa que suposa que encara que el docent tengui 20 anys d'antiguitat en 2023 només percebrà el primer tram».

Pel que fa a l'avaluació per obtenir la carrera professional, Alternativa vol que no sigui una avaluació «que comporti més burocràcia o més angoixa als docents». «Volem que sigui una avaluació útil que pugui influir en la millora de la tasca docent i no només en la millora econòmica. Està molt bé que siguem la primera comunitat de l'Estat a tenir la carrera professional docent, no siguem la primera a convertir-ho en un nyap», ha sentenciat el sindicat.