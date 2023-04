L'empresa Accesos de Ibiza intenta al·legar «indefensió» davant una resolució judicial del TSJIB en català

El Tribunal Constitucional (TC) ha avalat la decisió del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears (TSJIB) de no traduir del català al castellà una resolució judicial perquè considera que no es va generar cap «indefensió constitucionalment rellevant» derivada de l'ús d'aquesta llengua oficial, perquè el problema requeia en la «comprensió» d'una expressió amb independència de la llengua usada.

Segons ha informat aquest dimecres l'òrgan de garanties, el Ple del Tribunal ha denegat el recurs d'empara que va presentar la mercantil Accesos de Ibiza SA -adjudicatària del contracte de construcció i explotació de l'autovia de l'aeroport a Eivissa-.

L'empresa va al·legar que el TSJIB, en un procés en què es controvertia el pagament de diverses retribucions derivades de la concessió que manté amb el Govern, havia vulnerat el dret a la tutela judicial efectiva per «negar-se a traduir al castellà una interlocutòria d'aclariment redactada en català».

La mercantil insistia que la resolució del TSJIB comptava «amb una frase en català que no permetia resoldre els dubtes que havia plantejat». El Constitucional ha desestimat els seus arguments i ha explicat que la seva pròpia jurisprudència ha establert que el control del tribunal queda limitat a verificar que l'al·legada indefensió té origen immediat i directe en aquesta concreta actuació judicial i que generi una indefensió material real, efectiva i actual, mai potencial o abstracta.

En aquest cas, el Ple -que ha avalat la sentència redactada per la magistrada María Luisa Segoviano- ha considerat que la indefensió al·legada per l'empresa no porta causa directa en la decisió del TSJIB de denegar la traducció, sinó dels dubtes sobre la «comprensió» d'una expressió que per al Tribunal -amb independència de la llengua que s'hagués usat en la redacció- només podrien haver quedat resolts mitjançant una rectificació en la redacció.