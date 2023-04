El GOB alerta que Menorca sofreix una saturació d'embarcacions durant l'estiu

El GOB ha alertat aquest dimecres que Menorca pateix una important saturació d'embarcacions durant els mesos d'estiu. A més han denunciat que hi ha barques que fondegen il·legalment sobre posidònia, així com usuaris amb comportaments perillosos.

En concret, els ecologistes han criticat la «conducció agressiva i sorollosa» de motos d'aigua pròximes a les zones de bany, l'existència d'embarcacions que envaeixen l'espai destinat a la seguretat de les persones que estan nedant en cales i platges, així com usuaris sense carnet ni coneixement de la mar que generen situacions de perill. Això, segons indiquen, no només té implicacions de caire social, sinó també ambiental.

En termes nàutics, des de l'organització han remarcat que treballen amb la finalitat que no s'habilitin més infraestructures destinades a augmentar el nombre d'embarcacions. En aquest punt, ha destacat com a exemple el projecte que vol duplicar el port esportiu d'Addaia. Així mateix, el GOB demana que la prioritat en els amarraments sigui per a les embarcacions de tipologia tradicional i proposa que s'estableixi un límit en la velocitat de la navegació dins de les aigües interiors.