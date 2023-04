El CEIP Els Tamarells, seleccionat per desenvolupar el projecte de promoure l’educació inclusiva i la innovació educativa als centres

El Ministeri d’Educació i Formació Professional, dins la convocatòria d’ajudes destinades a promoure agrupacions de centres educatius per a la realització i la posada en pràctica de projectes comuns que afavoreixin l’educació inclusiva i la innovació educativa de l’any 2022, ha seleccionat el CEIP Els Tamarells de Palma dins la temàtica «Impulsant la inclusió mitjançant el disseny universal d’aprenentatge».

Aquest centre i els CEIP Tigaday (El Hierro), Escuelas Nuevas (Múrcia) i, Miraflores (Màlaga), han començat a fer feina en un projecte comú per a promoure l’educació inclusiva i la innovació educativa.

L’objectiu principal que es vol aconseguir a través d’aquesta xarxa d’escoles públiques que aposten per la renovació pedagògica, l’actualització permanent i la reflexió constant de pràctiques educatives pròpies és que com a centres educatius innovadors facilitin l’ambient, l’entorn educatiu, les situacions d’aprenentatge, el material i l’acompanyament perquè cada alumne pugui desenvolupar-se de manera integral seguint el seu propi pla intern.

El projecte té una durada de dos cursos acadèmics (cursos 2022-23 i 2023-24) i està adreçat a l’alumnat d’educació infantil i primària dels centres que formen part del projecte.

Un projecte per millorar els resultats acadèmics de l’alumnat dels 4 centres

Dins aquesta modalitat d’Agrupacions de Centres Educatius, els quatre centres desenvoluparan aquest projecte amb els objectius de potenciar l’equitat i la inclusió de tot l’alumnat. De manera inherent permetrà contribuir a la millora del resultats acadèmics dels alumnes dels centres participants entenent que metodologies en clau DUA no només afecta a la inclusió sinó a la qualitat de l’ensenyament–aprenentatge.

Totes les accions estaran encaminades a incorporar progressivament canvis a tots els àmbits del centre que siguin necessaris des de la perspectiva DUA. Això implica un replantejament del propi Projecte Educatiu de Centre, els espais, els recursos, les estratègies didàctiques, les modalitats de suport... per aconseguir la inclusió real de tot l’alumnat dins el marc normatiu de la LOMLOE.

El desenvolupament del projecte s’assegura d’establir xarxes educatives de suport i col·laboració per millorar el procés d’ensenyament aprenentatge. El passat mes de gener va tenir lloc a Tenerife la primera trobada presencial. Al llarg de tres dies, prengueren part docents, equips d’orientació i equips directius dels centres per establir les primeres accions i aprofundir sobre l’organització d’espais creatius i el desenvolupament d’estratègies pedagògiques adients dins aquesta organització.

El CEP Norte de Tenerife va obrir les seves portes per acollir aquesta trobada, oferint als participants no només l’espai per fer les reunions de feina, sinó organitzant visites a les seves instal·lacions i serveis, compartint informació dels seus projectes Erasmus i l’Aula del Futur. També va gestionar la possibilitat de visitar el CEIP Maximiliano Gil Melián a Tacoronte i al CEIP Ramón i Cajal a La Orotava.

La segona trobada es va fer a Málaga, el passat mes de març, per tal de fer un seguiment d’acords, l’intercanvi de bones pràctiques i la creació de materials del model pedagògic Disseny Universal d’Aprenentatge.

La propera està prevista al llarg del mes de maig a Palma.

A més, aquest projecte compta amb la col·laboració de Grup de Tecnologia Educativa (GTE) de la Universitat de les Illes Balears.

Aquest projecte, emmarcat dins la convocatòria d’Agrupacions de Centres Educatius del Ministeri d’Educació i Formació Professional, es realitzarà durant els cursos 2022-2023 i 2023-2024.