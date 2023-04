L'associació d'artistes de les Balears demana explicacions a la directora d'Es Baluard per «situacions clares de pagament de favors»

L'Associació d’Artistes Visuals dels Illes Balears ha reiterat a la directora del Museu d'Art Contemporani Es Baluard, Imma Prieto, l'exigència d'explicacions per pressumpte tracte de favor. Li demanen que expliqui el procés d'adquisició d'obres d'art per part de la institució dins del programa de Xoc de Suport al Sosteniment de les indústries culturals i creatives.

L'entitat sol·licita a Prieto que especifiqui els criteris de selecció, avaluació i puntuació que van determinar la compra d'obres dels artistes en el marc de la campanya que la Conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat va promoure el 2020, arran de la pandèmia, per una suma de 170.000 euros. Segons argumenten, entre les compres s'inclouen artistes que ja pertanyien a la col·lecció de Es Baluard, pròxims a Prieto i familiars de galeristes palmesans.

La principal entitat colegiativa de les Balears veu amb «especial preocupació» que el museu hagi estat un «eventual instrument per a l'exercici sistemàtic de males pràctiques». Alhora, considera sorprenent que aquestes situacions no haguessin estat detectades en el seu moment ni per les autoritats públiques ni el patronat de la fundació, compost en la seva majoria per aquestes mateixes autoritats.

La patronal conclou el comunicat indicant clares evidències de «pagament de favors, tràfic d'influències, abús de funcions i nepotisme» per part de la directora del museu. Esperen que doni explicacions públiques sobre aquests fets i tansparente el procés d'adquisicions, «que estaven destinades cap a un col·lectiu extremadament vulnerable enmig d'una crisi de salut pública» i que «van acabar sent els últims beneficiats en dinàmiques poc clares».