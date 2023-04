Efectius de l'Institut Balear de la Natura (Ibanat) han donat aquest diumenge per sufocat un incendi forestal iniciat aquesta mateixa jornada en el terme municipal de Son Servera (Mallorca).

En un missatge en Twitter, recollit per Europa Press, l'Ibanat ha comunicat que l'incendi forestal, confirmat a les 12.45 hores d'aquest 9 d'abril, en la zona de Son Murto, ha estat extingit a les 15.33 hores, després d'haver afectat 0,15 hectàrees de matoll.

Des de la confirmació del foc, aquest incendi forestal ha estat considerat com de nivell 0. Això significa que no ha suposat risc per a persones no relacionades amb les tasques d'extinció, ni per a béns diferents a aquells de naturalesa forestal.