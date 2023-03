Consubal demanda el Mallorca Live Festival en nom de 50 consumidors per haver-los impossibilitat l'entrada

L'organització de Consumidors i Usuaris de Balears (Consubal) ha presentat aquest divendres una demanda judicial contra l'organització del Mallorca Live Festival en nom d'una cinquantena de persones. Al·leguen que no van poder entrar al concert de Rigoberta Bandini durant la darrera edició del festival, el passat 24 de juny.

Segons ha informat Consubal aquest divendres en un comunicat, els problemes d'organització van causar «grans perjudicis a centenars d'assistents» al concert, que van haver de patir hores de cues per a poder accedir al recinte i que, igualment, en molts casos no van poder gaudir de l'actuació de l'artista. El president de Consubal, Alfonso Rodríguez, ha assenyalat que la decisió de la demanda judicial és conseqüència de la negativa de l'empresa organitzadora a retornar l'import de les entrades a les persones que no van poder gaudir del concert de Bandini.

A més, ha explicat que des de Consubal es va proposar un arbitratge col·lectiu amb la finalitat d'aconseguir un acord amb els promotors però que «malauradament» els organitzadors del concert no el van acceptar. Per tant, sobre la base del dret a justícia gratuïta que posseeixen les associacions de consumidors quan defensa drets generals, s'ha optat per continuar amb la reclamació per la via judicial.