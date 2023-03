El Fòrum de la Societat Civil critica l'opacitat i la lentitud de les institucions quant a la transició energètica

El grup de transició ambiental del Fòrum de la Societat Civil ha presentat la segona part del seu informe, que analitza l'acció entre 2019 i 2022 de diferents agents en la via cap unes Illes Balears més sostenibles. En concret s'ha analitzat transició energètica, el transport i el medi marí.

Els autors de l'informe introdueixen la tesi que el règim econòmic actual ha condicionat notòriament la transició ambiental. Expliquen que el turisme de masses «ha dut associat un ús excessiu dels recursos naturals, així com una manca d'atenció a la conservació i millora de l'entorn».

Quant als canvis en la mobilitat, presenten la conclusió que hi ha hagut una lleugera davallada tant en l'espai interior com exterior. Relacionen aquest «tímid» descens amb dos factors clau, la pandèmia i l'encariment del combustible, que restringiren la mobilitat durant bona part del període referit. Amb tot, afirmen que la transició ambiental es troba en situació d'estancament en aquest camp.

Quant a la transició energètica, denuncien en primera instància l'opacitat de les institucions, «poc transparents que no proveeixen a la ciutadania de les dades necessàries per a avaluar amb detall l'estat d'aquesta transició». Malgrat això, aprecien que el canvi en el sistema energètic ja s'està duent a terme, tot i que a una velocitat menor de la necessària per a assolir els objectius de cara al 2030.

Quant a la transició marina, expliquen que la reducció turística derivada de la Covid implicà una reducció en els impactes ambientals associats a aquest turisme. Igualment, consideren que «dos anys és un període de temps massa curt per veure una millora», però si s'observen les sèries històriques, «es fa evident que els efectes del canvi climàtic són apreciables».