Alumnes mallorquins participen en intercanvis arreu d'Europa gràcies al programa Erasmus+

Alumnes i professors de l'IES Arxiduc Lluís Salvador de Palma s'han beneficiat del programa Erasmus+ i han estat d'intercanvi a un institut d'Istanbul. Aquesta estada s'emmarca en el programa 'L'activitat física com una eina per a la vida saludable', finançat per la Unió Europea.

Aquest grup d'estudiants han coincidit amb alumnes i professors del mateix institut acollidor, així com amb estudiants d'Itàlia i d'Eslovènia. En aquesta ocasió, les activitats s'han concretat en una sèrie de presentacions sobre els centres, països i sistemes educatius de cada un dels equips participants i sobre el sistema turc d'educació inclusiva i en diferents tallers.

S'han celebrat, a més, tallers sobre percussió corporal, amb la música com a part de l'educació inclusiva, i d'art tradicional turc. També hi ha hagut lloc per a una sessió d'activitats en contacte amb la natura a un camp de permacultura i tot un seguit d'activitats culturals en què s'han visitat els principals llocs d'interès històric de la ciutat.

Aquest programa té la intenció de donar a conèixer a l'alumnat d'arreu d'Europa la cultura dels països que conformen la Unió, a fi de fomentar el sentiment europeista. El projecte, que ha durat tres anys, finalitza aquest mes d’agost amb un darrer intercanvi a Eslovènia, tot i que l'IES Arxiduc hi té garantida la continuitat fins al 2027 ja que recentment ha obtingut l’acreditació com a centre Erasmus+.