L'examen per a obtenir la titulació de govern d'embarcacions d'esbarjo a les Balears es fa, per defecte, en castellà

Els exàmens per a l'obtenció de la titulació de govern d’embarcacions d’esbarjo a les Balears es fan, de manera predeterminada, en castellà. Així ho ha denunciat aquest dimarts la Plataforma per la Llengua Illes Balears.

«Denunciam que la Conselleria de Mobilitat incompleix l'article 4.3 de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears i prioritza el castellà en els exàmens per obtenir les titulacions d’embarcacions d’esbarjo», han assenyalat.

L'article que citen, de l'Estatut d'Autonomia, diu clarament que les institucions de les Balears «garantiran l’ús normal i oficial dels dos idiomes, prendran les mesures necessàries per assegurar-ne el coneixement i crearan les condicions que permetin arribar a la igualtat plena de les dues llengües quant als drets dels ciutadans de les Illes Balears».

En aquest cas denunciat per la Plataforma, «si l'examinand no indica en la sol·licitud d'admissió en quin idioma vol fer la prova, per defecte, l'haurà de fer en castellà». Per això, l'entitat ha demanat una rectificació d'aquesta pràctica predeterminada.