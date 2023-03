Armengol reivindica la importància de l’autonomia dels equips directius dels centres educatius

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha defensat aquest divendres la importància de l’autonomia dels centres perquè els equips directius puguin dur a terme la seva tasca i el seu projecte educatiu. Ho ha fet en el marc de la inauguració del I Congrés Estatal de Funció Directiva, al qual també hi ha assistit la ministra d’Educació i Formació Professional, Pilar Alegría, i el conseller d’Educació i Formació Professional, Martí March. El Congrés, amb el nom de 'La professionalització de la direcció en el camí cap a l’autonomia de centre', es fa aquest divendres i dissabte a Palma, a l’edifici Guillem Cifre de Colonya de la Universitat de les Illes Balears (UIB).

Durant la inauguració del congrés, la presidenta del Govern ha defensat l'autonomia de les direccions dels centres «perquè confiar en els centres els permet pensar en el projecte pedagògic que necessiten», ja que ells millor que ningú «coneixen l'entorn social i econòmic en el qual es mouen». Aquesta va ser la base, ha explicat Francina Armengol, que va donar peu «a la primera llei educativa de les Illes Balears, que ha estat fonamental per avançar en la millora de la qualitat educativa». La presidenta ha esmentat també dos elements clau per millorar la funció directiva que s'estan treballant des del Govern: «l'estabilització de les plantilles convocant oposicions anualment i l'acord marc que garantirà el reconeixement de la carrera professional docent».

Martí March ha explicat que el Govern «volia fer una aposta per la professionalització dels equips directius, que els doti de capacitat per liderar el procés educatiu» i és per això que es va crear el CFIRDE, «un centre únic a l'Estat que va ser un encert».

La ministra Alegría ha reivindicat la «importància estratègica de la formació especialitzada per a directors i directores de centre» perquè va en benefici «de tot el sistema educatiu» i perquè «és una peça fonamental per a l'èxit de la reforma educativa».

Aquest I Congrés Estatal de Funció Directiva, que s’oferirà íntegrament en reproducció en línia, té prop de 240 participants, repartits entre integrants d’equips directius de centres de les Illes Balears, així com d’altres comunitats autònomes com Catalunya, el País Valencià, Aragó, Navarra o el País Basc. La taula rodona 'Una mirada europea a la formació de les direccions', amb participants d’Escòcia, Gal·les i Irlanda, que es fa dissabte, obrirà la mirada envers les experiències d’altres països europeus.

Cap a la professionalització de la direcció dels centres educatius

La finalitat d’aquest primer Congrés Estatal és la de debatre i aprofundir sobre la professionalització dels equips directius dels centres en el camí cap a la seva autonomia, a la vegada que s’obre la mirada envers les experiències d’altres països europeus.

El ministre d’Educació de Portugal, João Miguel Marques da Costa, obrirà el Congrés amb la conferència 'La direcció escolar: agent de transformació educativa', que donarà pas a una taula rodona sobre 'Factors de professionalització de la direcció escolar', a càrrec de representants de les associacions de directius FEDADI, FEDEIP, HEIZE i AIXA. Tancaran el primer dia de congrés la directora general de Planificació i Gestió Educativa del Ministeri d’Educació, María del Ángel Muñoz, amb una comunicació sobre 'Propostes de professionalització', i l’especialista en lideratge, innovació educativa i gestió del canvi, Pepe Menéndez, s’encarregarà del resum de la jornada.

Dissabte, els 'Reptes de l’educació' obriran la jornada per donar pas a la conferència 'Liderar és servir', a càrrec del president de Lead to Change, Xavier Marcet, i a la taula rodona 'Una mirada europea a la formació de les direccions', amb les intervencions dels representants europeus Alison Weatherston (Escòcia), Mark Isherwood (Gal·les), Anna Mai Rooney (Irlanda) i Manel Perelló (CFIRDE).