Dos dinamitzadors lingüístics fomentaran l’ús del català a bars i restaurants de Palma

El Servei de Normalització Lingüística del Consell de Mallorca incorpora dos dinamitzadors lingüístics a la seva plantilla, procedents del programa SOIB Reactiva. Des del mes de març i fins al setembre, aquestes dues persones seran les encarregades d’informar els bars i restaurants de la ciutat de Palma sobre els avantatges d’oferir els seus serveis en llengua catalana i de les ajudes que els pot proporcionar la institució insular.

Els dos nous dinamitzadors ja treballen en el projecte 'El català als bars i restaurants', la finalitat del qual és fomentar la llengua catalana en l’àmbit econòmic, específicament als establiments dedicats a la restauració. Així, es presenten als locals amb el propòsit d’impulsar-hi l’ús del català per a oferir un servei de qualitat en la llengua pròpia de Mallorca. Aquest projecte continua la línia iniciada el 2022 en què es destinaren dinamitzadors a visitar els comerços de Palma amb el mateix objectiu.

A més, també expliquen, als propietaris dels bars i restaurants, les ajudes que proporciona el Consell de Mallorca per a impulsar l’ús del català. Per això la Direcció Insular de Política Lingüística té a disposició de les empreses una convocatòria de subvencions a la qual destina 245.000 euros, que es poden ampliar fins als 294.000 € si hi ha disponibilitat pressupostària en el moment de concedir-les, tal com es va fer amb les subvencions de 2022 perquè no quedàs cap sol·licitud exclosa.

Les accions subvencionables són: la retolació en llengua catalana tant als establiments com als vehicles; l’etiquetatge en català; l’edició en llengua catalana de material imprès sobre paper; el marxandatge; la confecció de pàgines web, portals d’Internet, codis QR, aplicacions per a mòbils i tota classe de plataformes en línia en què la llengua vehicular sigui el català; i l’edició en llengua catalana de cartes de restaurant. El termini per demanar aquesta ajuda acaba el 30 de març i a hores d’ara ja s’han rebut una quarantena de sol·licituds.

En la mateixa línia, la Direcció Insular de Política Lingüística del Consell posa a disposició dels interessats la seva assistència pel que fa a la traducció de textos breus del castellà al català, així com la correcció de textos en llengua catalana, vocabulari per a la restauració i cursets específics per a l’atenció al client.

En total, el Servei de Normalització Lingüística de la institució insular compta actualment amb cinc professionals dedicats a la dinamització del català. Els tres treballadors restants, fruit del contracte de dinamització lingüística que va licitar el Consell i va guanyar Plataforma per la Llengua, es dediquen a fomentar l’ús de la llengua catalana a través de jornades d’activitats adreçades sobretot a infants, joves i persones nouvingudes a diferents municipis de Mallorca. Les activitats més destacades que es fan enguany són els grups de conversa, els tallers de mems, els contacontes, les retransmissions esportives, els jocs de taula i els jocs tradicionals.

L’objectiu d’aquestes activitats és oferir una imatge «més atractiva del català, com a llengua que es pot fer servir també en contextos lúdics, informals i d’oci». Així com difondre valors i actituds positives i incentivar una major presència de la llengua catalana entre els infants i els adolescents.

La vicepresidenta i consellera de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística, Bel Busquets, destaca que «el servei de dinamització té com a objectiu promoure la consciència lingüística de la ciutadania i l’ús del català en tots els àmbits i les activitats de la vida social a Mallorca». Per aquest motiu, és imprescindible un pla de dinamització lingüística que englobi tots els àmbits de la vida quotidiana.