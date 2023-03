El programa 'T'acompanyo' ofereix formació a persones que es dediquen a la venda ambulant

La Conselleria d'Afers Socials i Esports i l'entitat del tercer sector Patronat Obrer han iniciat un programa de formació per ajudar als venedors de venda ambulant amb situació d'irregularitat administrativa a trobar una altra sortida laboral.

El projecte consisteix en 7 itineraris on es desenvolupen tallers i intervencions per introduir-los en l'ús de les TIC, treballar la seva capacitat amb els idiomes i acompanyar-los en les vies administratives per a regular la seva situació. Hi dediquen aproximadament 15 hores setmanals i de moment són 56 les persones que han començat la seva formació dins del projecte 'T'acompanyo', que a finals de març s'espera que s'arribi als 80 usuaris.

La consellera Fina Santiago i la presidenta de la Fundació Patronat Obrer, Catalina Serra, s'han reunit aquest dijous amb els tècnics i usuaris del programa. Han explicat que el que es pretén és millorar la integració social de les persones que es dediquen a la venda ambulant, potenciant la seva capacitat idiomàtica, fomentant les habilitats socials i de comunicació personal i les habilitats bàsiques de la vida diària.