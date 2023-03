Acord al Parlament per a fer efectiu el dret de l'habitatge a les Balears

Aquest dimarts, tots els grups polítics han signat al Parlament l’Acord per a fer efectiu el dret a l’habitatge a les Balears, impulsat per la Xarxa per la Inclusió Social (EAPN) per tal d’establir unes bases consensuades sobre aquesta greu problemàtica i adoptar mesures efectives per a fer-li front.

El document, que ha estat elaborat en el sí del Pacte per la Inclusió Social, destaca que l'habitatge és un dels grans reptes que afrontam com a societat i una problemàtica alimentada per qüestions estructurals (dèficit històric en polítiques públiques, fragilitat del mercat de treball…) i conjunturals (inflació, preus dels materials…). A més, és un dels determinants socials més importants per a explicar els processos d'exclusió i situacions de pobresa. Dit d’una altra manera, sense un habitatge hom no pot desenvolupar el seu projecte vital.

L'acord deixa clar que l’accés a un habitatge digne, adequat i assequible és un dret de tota la ciutadania, i les parts signants es comprometen a treballat per a assolir el màxim consens en l'elaboració del diagnòstic, el disseny de polítiques i l'aplicació de mesures orientades a fer-lo efectiu, donant prioritat a la funció social de l’habitatge.

Partint d’aquesta consideració de l’habitatge com un dret, de la priorització de la seva funció social i de la responsabilitat de l’administració per garantir-ne l’accés, l’acord marca deu línies estratègiques de treball que, des de la cerca del consens que necessiten les polítiques de llarg recorregut, han de servir per a abordar la problemàtica. Aquestes línies van des de la redacció d’un pla estratègic al foment del parc públic destinat al lloguer i lloguer social, passant per l’impuls a la rehabilitació i la col·laboració pública-privada, tant amb empreses com amb entitats del tercer sector.

Per últim, la Xarxa per la Inclusió Social i tots els grups parlamentaris han volgut posar en valor l’esperit de consens que ha possibilitat aquest acord, i també el treball que desenvolupen per a afrontar aquest repte, tot reivindicant el desplegament de totes les mesures necessàries per a aconseguir que l’ambiciós però necessari objectiu de fer efectiu el dret a l’habitatge sigui una realitat.