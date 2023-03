Les Balears demanen a la UE que es pugui sancionar plataformes com Airbnb que anunciïn pisos sense llicència

El conseller de Turisme, Iago Negueruela, i la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors, Rosario Sánchez, es reuniran aquest dimarts a Brussel·les amb la directora europea de Turisme i Digitalització de Mercat Interior, Valentina Superti, per a reclamar més exigència a les plataformes digitals davant l'oferta il·legal de lloguer turístic.

Així ho ha indicat el conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball i portaveu de l'Executiu a la roda de premsa posterior al Consell de Govern. Les Balears volen que, amb el nou reglament que aprovi el Parlament Europeu, les plataformes només puguin anunciar lloguers que tenguin números de llicència inscrits als registres oficials, de manera que no es puguin publicitar lloguers il·legals.

L'Executiu, que ja va formular al·legacions en aquest sentit, veu «lògic» obligar que aquestes plataformes estiguin interconnectades a un sistema de registre: «No demanam res exagerat». Per a Negueruela, aquest primer punt evitaria haver d'arribar al segon, el de les sancions.

I és que com ha argumentat Negueruela, la discussió no gira entorn de la legalitat del lloguer de vacances, que ja està regulada pels territoris, sinó al voltant de la «responsabilitat jurídica» d'aquestes plataformes com a intermediàries en cas d'incompliments. Al capdavall, ha raonat el conseller, aquestes empreses s'estan «beneficiant» de publicitar una activitat il·legal.

Per això, Balears planteja que les autoritats turístiques competents al territori puguin sancionar les plataformes que allotgin anuncis d'oferta il·legal, després que el Tribunal Suprem tombàs el 2021 la multa de 300.000 euros imposada pel Govern a Airbnb.