La festa dels deu anys d'Ona Mediterrània celebrarà també la reviscolada de la música en català a Mallorca

El proper dijous, 23 de març, a les 19.00 hores, al Teatre del Mar, al Molinar de Palma, es farà un acte de celebració dels 10 anys d'Ona Mediterrània. Serà un programa especial en viu i en directe en el qual hi prendran part totes les persones que fan actualment Ona Mediterrània i al qual també s'ha convidat tothom que ha participat en el projecte en algun moment d'aquest deu anys.

L'acte no només servirà per celebrar aquests deu anys de feina d'Ona Mediterrània, sinó que també vol ser una celebració de la força i vitalitat que té la música cantada en català a les Balears. Per això, a banda de Suasi, hi actuaran les cantants Marga Rotger i Manena Duel.

L'acte és obert a tothom que hi vulgui assistir i l'entrada és gratuïta.