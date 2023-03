El veler Astral arriba a les Balears per a sensibilitzar sobre la migració i els Drets Humans al Mediterrani

El veler Astral, de la mà de la Conselleria d'Assumptes Socials i de l'ONG 'Open Arms', s'amarrarà a partir d'aquest dilluns a Mallorca. La idea és apropar el fenomen migratori i els drets humans al Mediterrani a la població i, en concret, als centres escolars.

Segons ha informat la Conselleria en un comunicat, l'arribada del vaixell s'emmarca dins del programa de centres educatius per a la ciutadania global i transformadora que impulsen les Conselleries d'Assumptes Socials i d'Educació, amb l'objectiu de sensibilitzar sobre temes com la vulneració de drets humans i la desigualtat. Tal com ha detallat, a partir del pròxim 20 de març s'han programat diferents visites de centres escolars a l'Astral, amb un total de nou de Mallorca, tres d'Eivissa i dues de Menorca i més de 800 alumnes de Primària, Secundària i Batxillerat.

A Mallorca està previst que el veler estigui recalat del 20 al 26 de març amb visites d'escolars i jornada de portes obertes per a tota la població el divendres. Quant a l'estada a Eivissa, serà del 29 de març a l'1 d'abril amb visites de centres i jornades de portes obertes cada dia. A Maó hi serà el 4 d'abril en una jornada dedicada a les escoles.