La UIB oferirà 69 places de Medicina el curs que ve, nou més que enguany

La Facultat de Medicina de la Universitat de les Illes Balears amplia nou places per a matricular-se en el primer any del Grau de Medicina del curs 2023-24. Això implica que per al pròxim curs estaran disponibles 69 places d'accés en comptes de les 60 actuals.

Segons ha informat aquest divendres la UIB en un comunicat, aquesta ampliació és possible gràcies a l'aportació de gairebé un milió d'euros del Ministeri de Sanitat a tot l'Estat. Aquesta ampliació es deriva de l'aprovació, aquest divendres en la reunió celebrada a Palma del Consell Interterritorial del SNS, de la distribució dels fons per a incrementar les places del Grau de Medicina i per a la formació contínua dels professionals sanitaris.

El futur dels estudis de Ciències de la Salut, l'acreditació i contractació del professorat i les figures contractuals amb vinculació sanitària han centrat la jornada 'El futur de les facultats de Medicina', organitzada per la Facultat de Medicina de la UIB i la Direcció General de Política Universitària i Recerca.