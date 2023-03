Els veïns de Selva recullen més de 1.000 signatures contra el megaparc fotovoltaic de Son Fuster

Veïns que conformen la Plataforma contra el Megaparc fotovoltaic de Son Fuster, que afecta els termes municipals d'Inca i Selva, han convocat aquest dimarts una roda de premsa davant el Consolat de Mar, que és on es reuneix el Consell de Govern, per deixar constància de l'oposició social a aquest megaparc i demanar que es rectifiqui la declaració d'aquest projecte com a projecte industrial estratègic.

En menys d'un mes, els veïns han recollit més de 1.000 signatures que han registrat a l'Ajuntament de Selva, a la Conselleria de Transició Energètica i a la Comissió Balear de Medi Ambient.

Des de la Plataforma han recordat que estan a favor de les renovables, però no d'aquesta manera. Els arguments que exposen per oposar-se a aquest megaparc es sumen als ja manifestats per entitats com GOB, Amics de la Terra, APAEMA, SEAE, que fa temps que exigeixen una planificació territorial efectiva que atengui els aspectes territorials, energètics, agraris i paisatgístics, tal com determina la Llei d'Energia i Canvi Climàtic.