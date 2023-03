'I si parlam (més) en català?', conferències sobre assertivitat lingüística a Palma, Sant Francesc, Eivissa i Maó

La campanya 'Mou la llengua' de la Direcció General de Política Lingüística ha posat en marxa les conferències 'I si parlam (més) en català?', que tenen com a objectiu fer-nos reflexionar sobre els nostres hàbits lingüístics, ajudar-nos a entendre com afecten la salut social del català i promoure la voluntat de canviar d’hàbits en la direcció d’usar més el català.

Els ponents d'aquestes conferències seran Ferran Suay i Àstrid Bierge, de Tallers per la Llengua, i explicaran què hi ha darrere dels usos lingüístics de subordinació: quan, com i per què amagam la llengua. També hi exposaran què és l’assertivitat lingüística, què ens fa falta per ser més assertius lingüísticament i quins trucs poden ser útils per a arribar a ser-ho.

Les conferències són obertes al públic general, no és necessària inscripció prèvia, i hi haurà una a cada illa.

Mallorca

Data: 15 de març

Hora: 19.30 h

Lloc: Centre de Cultura de la Fundació Sa Nostra (carrer de la Concepció, 12, Palma)

Coorganitzador: Consell Insular de Mallorca

Ponent: Ferran Suay

Formentera

Data: 16 de març

Hora: 18.00 h

Lloc: sala d’actes del Consell Insular de Formentera (plaça de la Constitució, 1, Sant Francesc)

Coorganitzador: Consell Insular de Formentera

Ponent: Àstrid Bierge

Eivissa

Data: 17 de març

Hora: 19.00 h

Lloc: Centre de Creació Jove C19 (carrer de Castella, 19, Eivissa)

Coorganitzador: Ajuntament d’Eivissa

Ponent: Àstrid Bierge

Menorca

Data: 24 de març

Hora: 19.00 h

Lloc: Biblioteca Pública de Maó (plaça de la Conquesta, 8, Maó)

Coorganitzador: Consell Insular de Menorca

Ponent: Àstrid Bierge