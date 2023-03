Homes per la Igualtat celebrarà la vuitena edició de 'Paraules per la igualtat'

Homes per la Igualtat de Mallorca celebrarà la VIII edició de 'Paraules per la Igualtat', en el marc dels actes celebrats amb motiu del Dia Internacional de la Dona, després de l'èxit reeixit en les set edicions anteriors. L’esdeveniment tendrà lloc aquest dilluns, 13 de març, a les 19.30 hores, en l'Obrador de Músics de Marratxí, en el marc dels actes celebrats pel 8M.

Després de dos anys consecutius en què l'acte s'ha hagut de dur a terme de manera telemàtica a causa de la pandèmia, l'edició d'aquest 2023 tornarà a tenir caràcter presencial. A més, comptarà amb la participació d’Apol·lònia Alou (Moviment Feminista a l'Escola), Tomeu Arbona (propietari del 'Fornet de la Soca’), Pere Estelrich i Massutí (periodista i musicòleg), Manel Garcia Gargallo (historiador i vocal d'ARCA) o Jaume Guiscafrè Danús (cap del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General de la UIB), entre d’altres.

La VIII edició de 'Paraules per la Igualtat' consistirà en la lectura per part d'aquestes personalitats d'un text on es posarà de manifest «la necessitat d'avançar de manera decidida en la igualtat real de drets entre dones i homes, sempre des d'un caire feminista i necessàriament reivindicatiu». Hi haurà, també, una actuació musical a càrrec de l'Obrador de Músics de Marratxí, entitat que tradicionalment ha donat suport logístic a aquest acte des dels seus inicis l'any 2016.