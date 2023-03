De la nevada del segle a nits tropicals, els primers estralls del canvi climàtic

La nit de dissabte a diumenge d'aquesta setmana s'ha tornat a registrar temperatures de rècord en ple mes de març. Per segona vegada enguany, diversos punts de les Illes Balears han superat els vint graus durant la matinada, la qual cosa rep el nom de «nit tropical» i és un fenomen propi de l'estiu.

Aquestes xifres es registre poc més de dues setmanes després de la gran nevada provocada pel temporal Juliette, que deixà arreu de la mediterrània occidental els termòmetres prop de zero a nivell de mar. Les carreteres de Mallorca, especialment a la Serra de Tramuntana, en encara en pateixen els efectes adversos.

Experts del Laboratori Interdisciplinari del Canvi Climàtic de la UIB en aquesta matèria advertiren recentment dels possibles orígens d'aquests fenòmens. Ho feren en el capítol sobre canvi climàtic a les Illes Balears, que forma part l’informe de prospectiva econòmica, social i mediambiental de les societats de les Illes Balears a l’horitzó 2030 publicat pel CES l’any passat.

Entre els majors riscs per l'arxipèlag, els científics destacaren l'augment de la temperatura, l'increment del nivell de la mar o el dèficit hídric. Això no obstant, aquests canvis bruscs en el temps són també símptoma del canvi climàtic, la qual cosa produeix efectes adversos no només en la vida humana i l'economia, en especial als cultius, sinó en l'entorn natural i en els ecosistemes.