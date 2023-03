La Unió Sindical de Controladors Aeris també s'oposa a la privatització de la torre de control de l’aeroport: «És una espoliació a Mallorca»

El secretari general de MÉS per Mallorca i candidat al Consell, Jaume Alzamora, i el portaveu parlamentari Josep Ferrà, s’han reunit amb el president del la Unió Sindical de Controladors Aeris (USCA), Pedro Gragera, amb qui han abordat el tema de la privatització de la torre de control de l’aeroport de Son Santjoan, a Palma, anunciada recentment per la ministra espanyola de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez (PSOE).

En aquest sentit, tant la formació política com el sindicat de controladors s’oposen a les intencions del Govern d’Espanya i d’Aena ja que consideren que «podria comprometre l’eficiència i la seguretat del servei». «No podem permetre que es descentralitzi i es privatitzi un servei tan important com el de la torre de control de Son Santjoan ja que podria comprometre la seva eficiència i seguretat», ha apuntat Alzamora. El candidat al Consell ha reclamat, una vegada més, la cogestió aeroportuària per tal de poder prendre les decisions que afecten aquesta terra «des d’aquí i no des de Madrid».

Per la seva part, Pedro Gragera, qui ha titllat «d’espoliació a Mallorca» la privatització del servei, ha manifestat que «el servei que s’està donant actualment és de gran qualitat, per tant, no està justificada la seva privatització». En aquest sentit, el president sindical ha finalitzat amb una «crida al Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana per tal que retiri l’ordre ministerial de privatització, ja que no té cap sentit, ni viabilitat, ni justificació».

Des de MÉS per Mallorca recorden que, a través del senador Vicenç Vidal, han demanat la compareixença al Senat espanyol de la ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, per tal que doni explicacions sobre la proposta de privatització de la torre de control de l'aeroport de Palma.