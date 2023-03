El Parlament demana a la Unió Europea que deixi de considerar l'energia nuclear i el gas com a energies verdes

La Comissió de Medi Ambient i Coordinació Territorial del Parlament ha aprovat arran d'una proposta d'Unides Podem, amb el suport dels socis del Pacte, exigir a la Unió Europea que deixi de considerar l'energia nuclear i el gas com a energies verdes.

El diputat Pablo Jiménez ha explicat que quan es va plantejar aquesta iniciativa quedaven encara uns mesos per a votar al Parlament Europeu la taxonomia climàtica europea, un instrument que té com a objectiu establir els criteris per a classificar si una activitat econòmica és ambientalment sostenible, a fi que els participants als mercats financers i les empreses puguin identificar el grau de sostenibilitat d'una inversió.

Jiménez ha afegit que a la votació, «la majoria dels partits de la dreta, liberals, ultraconservadors i extrema dreta varen votar en contra de no considerar l'energia nuclear i el gas com a energies verdes».

«D'Espanya, Vox, PP, Ciutadans (excepte l'exsocialista Soraya Rodríguez) i el PNB es varen posicionar a favor de considerar les dues energies com a inversions sostenibles de cara al sector privat. Ha entrat en vigor aquest 1r de gener passat. Aquesta decisió va clarament contra els objectius dels Acords de París, cosa que han manifestat els governs d'Àustria, Luxemburg i Espanya», ha explicat.

A causa del temps passat entre el registre de la PNL i el seu debat en Comissió, el diputat d'Unides Podem va sol·licitar un canvi a l'únic punt d'aquesta iniciativa que s'ha aprovat finalment i en què s'ha demanat «un debat profund al voltant de la sostenibilitat de les fonts d'energia tendent a reconsiderar l'oportunitat de l'Acte Delegat Complementari que reconeix com a fonts d'energia verda el gas i l'energia nuclear», redactat que s'ha inclòs a la proposició, finalment aprovada.

D'altra banda, també s'ha aprovat una PNL per a monitoritzar les emissions contaminants d'ozó troposfèric de grans consumidors i millorar així la qualitat de l'aire de les illes.

El diputat Pablo Jiménez ha explicat que a les Balears hi ha 18 zones per a avaluar la qualitat de l'aire i que la majoria comptabilitzen diversos dies en què se supera el valor permès de protecció de la salut.

La formació proposa mitjançant aquesta iniciativa establir zones de baixes emissions al centre de les ciutats de més de 20.000 habitants i informar la ciutadania de l'existència de l'ozó troposfèric, poc conegut, pels perills que comporta tant per a la salut humana com per als ecosistemes.

Unides Podem ha alertat de la perillositat d'aquest contaminant i per això proposa realitzar mesuraments continus en aquelles zones on s'hagin superat els darrers anys les concentracions d'ozó troposfèric.