L'OCB i l'AELC rebran subvencions nominatives del Consell per al foment del català i de figures literàries

El Ple del Consell de Mallorca ha aprovat aquest dijous dues subvencions nominatives adreçades a fomentar la llengua catalana i les seves figures literàries. En total, la institució insular hi dedica 66.000 euros.

D’una banda, es concedeixen 50.000 euros a l’Obra Cultural Balear (OCB) per a desenvolupar el seu projecte per difondre la figura de l’escriptor Joan Alcover, i per dur a terme un programa d’activitats a la Casa Museu Joan Alcover.

De l’altra, el Consell de Mallorca destina 16.000 euros, en qualitat de subvenció nominativa, a l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana (AELC). L’objecte d’aquesta ajuda és donar suport al projecte cultural i lingüístic per a la projecció i el foment de les lletres catalanes al nostre territori, encaminat a assolir els objectius del procés de normalització lingüística.

D’aquesta manera, s’ajuda l’associació a poder realitzar la XL edició dels Premis Cavall Verd, les IV Jornades d’Assaig, l’activitat Espai Reverb, l’activitat Poesia i Vi, les sessions Camaleons (cicle sobre traducció literària) i les activitats per a celebrar el Dia Internacional de la Traducció.

Federació de Música i Ball Mallorquí

A més, el Ple del Consell ha aprovat també l’adjudicació d’una subvenció nominativa de 60.000 euros a favor de la Federació de Música i Ball Mallorquí per al 2023. La institució insular vol fomentar, així, la música i el ball mallorquí.

Aquesta dotació econòmica ajudarà la Federació a dur a terme el seu projecte anual d’activitats referides a la cultura popular i tradicional de Mallorca.