Infermeres de les Balears adverteixen que encara existeixen estereotips «sexistes i retrògrads»

El 91% de les infermeres de les Balears han advertit de l'existència d'estereotips «sexistes i retrògrads» que provoquen comentaris, actituds i comportaments ofensius i denigrants, segons una enquesta realitzada pel sindicat d'infermeria Satse en el marc de la celebració del Dia Internacional de la Dona.

En detall, l'enquesta es va fer entre el 13 i el 23 de febrer i conclou que nou de cada deu infermeres denuncien aquest tipus de comentaris i actituds «que perjudiquen a nivell personal i professional».

«El fet que les infermeres segueixin denunciat aquesta inacceptable realitat denota que el pas dels anys no ha comportat una millora de la situació, cosa que demostra que estam fallant com a societat a l'hora de reconèixer i treballar com es deu a tot el col·lectiu professional pel sol fet d'estar conformat de manera majoritària per dones», apunta l'organització sindical.

Els resultats de l'enquesta assenyalen que el 86% d'aquestes professionals considera que la imatge irreal o estereotip més present és que es creu que és una professió «depenent» d'un altre col·lectiu, seguida de la creença que és un treball «vocacional i sense cos de coneixements propi» (50%), o que és exclusivament femení (41%). A més, el 40% opina que l'altre estereotip és que és una professió sexualitzada o que no té una formació universitària de grau (21%).

Davant d'aquesta «inacceptable realitat», Satse ha llançat una nova campanya d'informació i sensibilització amb motiu del Dia Internacional de la Dona, aquest 8 de març, per a posar en valor que les infermeres són professionals sanitàries «líders i autònomes» a cura del conjunt de la societat, amb un espai professional propi que fa possible la millora de la salut i el benestar integral al llarg de totes les etapes de la vida.

També la seva campanya permanent 'Trenca amb els estereotips' evidencia alguns resultats, com que el 65% de les infermeres i el 59% dels infermers de les Balears han patit en primera persona o coneixen algun company que ha estat víctima de comentaris i comportaments ofensius denigrants basats en la imatge estereotipada i sexista de la professió.