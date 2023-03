La Universitat de les Illes Balears consumirà energia elèctrica de procedència 100% renovable el 2023

La Universitat de les Illes Balears (UIB) consumirà energia elèctrica de procedència 100% renovable l’any 2023 gràcies al nou contracte de subministrament elèctric conjunt que ha licitat juntament amb altres sis universitats del Grup 9, aquelles universitats públiques que són úniques a la seva comunitat autònoma.

L’empresa Nexus Energia, comercialitzadora independent que ocupa el vuitè lloc al mercat estatal, serà l’encarregada de proveir durant un any el subministrament elèctric a les universitats de Castella-la Manxa, d’Extremadura, de les Illes Balears, de La Rioja, de Múrcia, d’Oviedo i de Saragossa.

La companyia Nexus subministrarà durant un any un total de 109,21 GWh d’energia 100 per cent renovable, acreditada per la CNMC (Comissió Nacional dels Mercats i la Competència) a diferents edificis d'aquestes universitats per un valor de 30.531.113 euros. Aquest contracte de subministrament d'electricitat forma part d'un acord marc entre Nexus Energia i aquestes universitats per a la contractació conjunta del subministrament d'energia elèctrica.

En el cas de la UIB, el consum anual total previst és d’11,224 GWh d’energia i inclou tots els edificis del campus, les seus universitàries de Menorca i Eivissa i Formentera i l’edifici Sa Riera. La despesa prevista amb el contracte per part de la Universitat de les Illes Balears és de 3.338.622,17 euros, una xifra que es pot reduir en funció del consum real i de les mesures d’estalvi i contenció que s’apliquen des del curs passat.