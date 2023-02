Ha mort l'hoteler i mecenes Pere Pascual Gual

Aquest diumenge, 26 de febrer de 2023 ha mort, a l'edat de 75 anys, Pere Pascual Gual, arquitecte tècnic, empresari hoteler i mecenes de l'àmbit cultural i social.

Pascual va néixer a Inca en 1947. La seva trajectòria professional va arrencar com a aparellador municipal de l'Ajuntament d'Inca; va estudiar Arquitectura Tècnica en Execució d'Obres a Barcelona.

Pere Pascual es va iniciar en el món empresarial primer com a constructor i, més tard, com a hoteler. La seva cadena Hotels Viva compta amb 6 establiments a Mallorca, destaca la manera excel·lent la seva gestió ètica i responsable. A més és propietari de la cadena Vanity Hotels, gestiona l'agroturisme Son Jaumell i participa en la cadena Excellence que compta amb 7 hotels al Carib.

Com a empresari turístic, ha contribuït a la diversificació de l'oferta turística amb productes relacionats amb l'esport, la gastronomia i el benestar. També ha col·laborat amb altres indústries tradicionals de Mallorca i en iniciatives socials i cíviques.

Pere Pascual va rebre el Premi Gabriel Alomar dels Premis 31 de Desembre de l'Obra Cultural Balear, per la seva «consciència cívica i social desenvolupada des del prisma empresarial i que s'ha traduït en actuacions destinades a la conservació del patrimoni i al mecenatge d'iniciatives socials, benèfiques, culturals i esportives com la Fundació Es Convent. Pel seu exemple com a empresari compromès amb la societat i amb la vida cultural i associativa d'Inca.