La UIB celebra aquest dissabte unes jornades sobre dificultats en el llenguatge, amb el focus sobre l'assetjament escolar

Aquest dissabte la UIB i la UOC celebraran conjuntament a Sa Riera la III Jornada de formació sobre Dificultats del Llenguatge, en què experts d'arreu del món donaran a conèixer estudis i noves eines de diagnòstic i metodologia. L'actes, a més, vol crear un espai de trobada entre estudiants, professionals de diverses disciplines i familiars de persones que pateixen aquesta mena de trastorn. També es vol visibilitzar aquest col·lectiu, especialment vulnerable pel que fa a l'assetjament escolar, i insistir en la necessitat d'atenció precoç.

En aquest sentit, Alfonso Igualada, professor de psicologia i educació de la UOC, explica que «l'atenció precoç continua sent un dels nostres cavalls de batalla». Durant la seva ponència, Igualada presentarà PleaseApp, una nova eina de diagnòstic per al trastorn del desenvolupament del llenguatge (TDL) entre els 3 i els 12 anys, juntament amb uns nous qüestionaris per diagnosticar la població bilingüe que també es presentaran en la jornada esmentada.

La jornada comparà amb, a més de les ponències dels experts, en diversos espais de debat i de coordinació entre tots els participants. Se'n pot consultar el programa complet a la pàgina oficial de la UIB, de la UOC o clicant a aquest enllaç.