La diputada per Formentera reclama més inspeccions en el mercat de l'habitatge

La diputada per Formentera, Vanessa Díaz (EUIB), ha registrat una proposició no de llei reclamant al Govern augmentar les inspeccions en el mercat de l'habitatge a les illes de Formentera i Menorca. Díaz ha remarcat que el problema d'accés a l'habitatge a Formentera és una de les preocupacions dels ciutadans perquè els salaris «en absolut» no es corresponen amb el preu del lloguer o compra d'una casa.

A més, en un comunicat, Esquerra Unida ha relacionat la proposta amb una sentència recent sobre un cas de Barcelona, en què un jutjat va anul·lar clàusules abusives d'un contracte de lloguer. En aquest context, Díaz ha assenyalat que, davant actuacions que se situen fora de la norma i que perjudiquen «greument» els drets dels consumidors, amb aquesta PNL s'insta el Govern a fer-hi incidència en defensa dels drets de la part dèbil en el mercat d'habitatge.

En concret, la diputada demana al Govern «ampliar a les illes de Formentera i Menorca la campanya d'inspecció i control del mercat immobiliari de compra i lloguer d'habitatges», a cobrir les vacants d'inspectors de Consum a l'illa de Formentera, i a «destinar recursos i personal suficient perquè Formentera i Menorca no es quedin al marge d'aquesta campanya iniciada per l'autoritat de Consum a Balears».